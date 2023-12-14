 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir'de 17 yaşındaki genç kız trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de 17 yaşındaki genç kız trafik kazasında hayatını kaybetti

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki Kader Yürük, hafif ticari araca çarparak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Sürücü tutuklandı ve 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Anne, cezanın yetersiz olduğunu belirterek kızının cinayete kurban gittiğini söyledi.

Eskişehir\'de 17 yaşındaki genç kız trafik kazasında hayatını kaybetti
14.12.2023 - 13:58,  Güncelleme: 14:10
Abone Ol

Eskişehir'de 17 yaşındaki Kader Yürük'ün ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

71 Evler Mahallesi Ertaş Bulvarı'nda 29 Mart 2023 tarihinde meydana gelen kazada, Berkay E. (20) kontrolündeki 26 AAF 516 plakalı hafif ticari araç, 95 kilometre hızla tramvay yolunda gidip 71 Evler tramvay durağında karşıdan karşıya geçmekte olan 17 yaşındaki Kader Yürük'e çarparak ağır yaralanmasına sebep oldu. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yürük, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Berkay E.'nin tutuklandığı olaya ilişkin güvenlik kameraları ortaya çıktı. Feci kazayı saniye saniye kaydeden kameraların görüntüsünü seyreden acılı anne Ayşe Yürük gözyaşlarını tutamadı.

"Kaza değil cinayet"

Sürücü Berkay E., 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar davası sonucunda 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Anne Ayşe Yürük, cezanın yetersiz olduğunu düşündüklerini söyledi. Anne Yürük, "Tramvay yolundan 95 kilometre hızla gelerek kızımı katletti. Frene dahi basmadı. Mahkemede verilen kararla 6 yıl 10 ay ceza aldı. Sanık taksirle değil kasten bu suçu işledi. Birden fazla kusurludur. Mahkeme kararına avukatlarımız aracılığıyla itiraz ettik. Bu kaza değil bir cinayettir. Benim kızım 17 yaşında gencecikti, katledildi" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Eskişehir, Güvenlik, Trafik Kazaları, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de 17 yaşındaki genç kız trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika


13:26
AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı
13:18
Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor
13:06
Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti
13:02
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
12:48
Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:25
Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar
12:24
Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı
12:12
TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı? TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı?

Son Dakika
13:26 AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı
13:18 Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor
13:06 Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti
13:02 İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
12:48 Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:25 Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar
12:24 Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı
12:12 TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı?
11:48 Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı, geri dönüp teslim olmasını söyledim
11:26 Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 14:11:36. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 17 yaşındaki genç kız trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement