Eskişehir\'de 17 yaşındaki genç kız trafik kazasında hayatını kaybetti

Eskişehir'de 17 yaşındaki Kader Yürük'ün ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

71 Evler Mahallesi Ertaş Bulvarı'nda 29 Mart 2023 tarihinde meydana gelen kazada, Berkay E. (20) kontrolündeki 26 AAF 516 plakalı hafif ticari araç, 95 kilometre hızla tramvay yolunda gidip 71 Evler tramvay durağında karşıdan karşıya geçmekte olan 17 yaşındaki Kader Yürük'e çarparak ağır yaralanmasına sebep oldu. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yürük, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Berkay E.'nin tutuklandığı olaya ilişkin güvenlik kameraları ortaya çıktı. Feci kazayı saniye saniye kaydeden kameraların görüntüsünü seyreden acılı anne Ayşe Yürük gözyaşlarını tutamadı.

"Kaza değil cinayet"

Sürücü Berkay E., 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar davası sonucunda 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Anne Ayşe Yürük, cezanın yetersiz olduğunu düşündüklerini söyledi. Anne Yürük, "Tramvay yolundan 95 kilometre hızla gelerek kızımı katletti. Frene dahi basmadı. Mahkemede verilen kararla 6 yıl 10 ay ceza aldı. Sanık taksirle değil kasten bu suçu işledi. Birden fazla kusurludur. Mahkeme kararına avukatlarımız aracılığıyla itiraz ettik. Bu kaza değil bir cinayettir. Benim kızım 17 yaşında gencecikti, katledildi" dedi. - ESKİŞEHİR