Eskişehir\'de 2 Bin 502 Gram Bonzai ve 6 Sentetik Ecza Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

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Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde kente giriş yapan bir araçta yapılan aramada 2 bin 502 gram bonzai ve 6 sentetik ecza ele geçirilirken, haklarında işlem yapılan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir'e uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla bir çalışma yapıldı. Çalışma çerçevesinde kente giriş yaparken durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 bin 502 gram bonzai ve 6 sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti çerçevesinde işlem yapılan A. Ö. ve G. Ö. isimli şüphelilerin sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR