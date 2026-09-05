Eskişehir'de 2'nci kattan düşen kişi hastanede hayatını kaybetti
Eskişehir Tepebaşı'nda bir apartmanın 2'nci katından düşen V.K. isimli şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Eskişehir'de gece saatlerinde 2'nci kattan düşerek yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Örme Sokak üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, V.K. isimli bir erkek şahıs, henüz bilinmeyen sebeple 164 numaralı Can Apartmanı'nın 2'nci katından aşağıya düşmüştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı şahsın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
Polis ekiplerince olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA
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