Eskişehir'de yapılan trafik denetimlerinde 6 bin 101 araca 12 milyon 781 bin TL para cezası yazıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de yapılan trafik denetimlerinde 6 bin 101 araca 12 milyon 781 bin TL para cezası yazıldı

Eskişehir\'de yapılan trafik denetimlerinde 6 bin 101 araca 12 milyon 781 bin TL para cezası yazıldı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 21 bin 97 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 6 bin 101 araca toplamda 12 milyon 781 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca, 284 araç trafikten men edilirken, 1 ölümlü, 47 yaralanmalı ve 63 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildi.

22.04.2024 10:41
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Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafında yapılan trafik denetimlerinde 21 bin 97 araç kontrol edilirken, 6 bin 101 araca 12 milyon 781 bin TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 15 Nisan ile 22 Nisan tarihleri arasında geniş çaplı trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, polis ekiplerince 15 bin 680 jandarma ekiplerince 5 bin 417 araç kontrol edildi. Kusurlu bulunan 6 bin 101 araç sürücüsüne, farklı maddelerden toplamda 12 milyon 781 bin 630 TL para cezası kesildi.

Denetimlerde toplamda 284 araç trafikten men edilirken, polis ekipleri tarafından 1'i ölümlü, 47'si yaralanmalı, 63'ü maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de yapılan trafik denetimlerinde 6 bin 101 araca 12 milyon 781 bin TL para cezası yazıldı - Son Dakika

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