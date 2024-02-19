Eskişehir'de 28 Uyuşturucu Operasyonunda 35 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 28 Uyuşturucu Operasyonunda 35 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir\'de 28 Uyuşturucu Operasyonunda 35 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 28 farklı uyuşturucu madde operasyonunda 35 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, tutuklanan 7 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldı.

19.02.2024 11:30  Güncelleme: 11:31
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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince yapılan 28 farklı uyuşturucu madde operasyonunda yakalanan 35 şüpheliden 7'si tutuklanırken, çok miktarda uyuşturucu amdde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve İl Jandarma Komutalığı'na bağlı ekipler tarafından, 12 Şubat ile 19 Şubat tarihleri arasında 28 farklı uyuşturucu madde operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 35 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, 3 kilo 61 gram bonzai, 12,48 gram skunk, 8,68 gram metamfetamin, 1, 87 gram esrar, 75 adet uyuşturucu hap, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi ve suç geliri olduğu değerlendirilen 19 bin 935 TL nakit para ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 35 şüpheliden 7'si 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 28 şahıs serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Jandarma, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 28 Uyuşturucu Operasyonunda 35 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 28 Uyuşturucu Operasyonunda 35 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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