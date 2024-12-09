Eskişehir'de 3 Şüpheli Cezaevine Gönderildi

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Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; kasten yaralama ve infaz kurumuna ya da tutukevine yasak eşya sokma suçundan 8 yıl 67 ay 58 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O.T., konutta silahla yağma ve cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.F.A. ve çeşitli suçlardan 8 yıl 2 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.D. isimli şüpheliler yakalandı. Şahısların gerekli işlemlerin yapılmasının ardından cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR