Eskişehir'de 36 Yıldır Gazete Dağıtımı Yapan İsmail Bayır'ın Çalınan Motosikletleri Bulundu

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Eskişehir'de 36 yıldır gazete dağıtımı yapan İsmail Bayır, şimdiye kadar 8 ayrı motosikletini çaldırdı, polis ekiplerince bulunan araçları kendisine teslim edildi. Araştırmaları sonucu kendini şampiyon ilan eden Bayır, 7 yıl önce çalınan ve yine bulunan motosikletini unuttuğunu belirtti.

Eskişehir'de 36 yıldır, sabah saat 04.00'te Türkiye Gazetesi dağıtımı yapmaya başlayan İsmail Bayır, çalıştığı süre zarfında 8 tane motosikletini çaldırdı. Kimi zaman gazeteyi ikamete bırakmaya gittiğinde kimi zaman da evinin bodrum katında aracını sakladığı esnada motosikletlerini çaldıran Bayır, yıllardır yaşadığı hırsızlık olaylarını anlattı. Çaldırdığı motosikletler her seferinde polis ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kendine teslim edilen Bayır, araştırmaları sonucu Eskişehir'de "motosiklet çaldırma şampiyonu" olarak nitelendirdi. Türkiye genelinde bu sıklıkla motosiklet çaldıranın da az odluğunu iddia eden İsmail Bayır, en son çaldırdığı motosikletini dahi unuttuğunu belirtti.

Son olarak 2017 yılında evinin önünde kilitli bir şeklide park halindeyken çalınan motosikleti 7 yıl sonra polis ekiplerince bulundu. Eskişehir kent merkezinden 50 kilometre uzaklıktaki Alpu ilçesinde polis tarafından bulunan motosikletine kavuştuğu için mutlu olan İsmail Bayır, hırsızların artık peşini bırakmasını istedi.

"7 yıl sonra benim motoruma bana kavuşturdular"

2017 yıllında çalınan motosikletinin 7 yıl sonra kendine polis ekiplerince teslim edildiğini belirten İsmail Bayır, "2017'de evin önünde kilitli, bayram gezmesi için köye gitmiştim. Geldiğimde bulamadım. Motorumun kilidini demir makasla kesmişler, götürmüşler sonra aradık. Emniyete müracaat ettim. Sağ olsun emniyet mensupları ilgilendiler, 7 yıl sonra benim motoruma bana kavuşturdular. Onlara çok teşekkür ediyorum. Eskişehir'in Alpu ilçesinde bulundu" dedi.

"Araştırdım 8 tane çaldıran yok"

36 yıllık meslek hayatında 8 motosiklet çaldırdığını dile getiren Bayır ve kendini bu konuda şampiyon olduğunu dile getiren Bayır şöyle devam etti;

"Bodruma indirip, oradan çıkarmışlar, dış kapı açık kalmış oradan alıp götürmüşler yani böyle toplam 8 tane motor çaldırdım. Eskişehir'de belki şampiyonum Türkiye'de bilmiyorum, araştırdım 8 tane çaldıran yok. Birini anlatayım, ben gazete dağıtımı yapıyorum gazete dağıtımı yaparken sabahleyin apartmana çıktım, motoru kapının önüne bıraktım. Apartmandan indiğim anda 5 dakika içinde motor gazetelerle birlikte kaybolmuş. Sonra emniyet güçleri bunu Yenidoğan mahallesinde yakaladı. 2024'te çaldırdım yine buldum motorumu buldum, sattım çünkü bazıları kullanılmaz haldeydi ikinci ele sattım. Sonra yeni aldım yeni aldığım motorlar yine çalındı yani böyle 8 tane motorum gitti. Artık dedim gazete dağıtımını bırakıyorum. Oturup merdivene ağlıyordum sonra hanım dedi sen deli misin ölen mi var baban mı öldü dedi, sonra beni teselli etti. Tekrar bir motor daha aldık."

"Hırsızlarla başım müthiş dertte"

Hırsızlarla başının son derece dertte olduğunu söyleyen Bayır, "Hırsızlarla başım müthiş dertte. Vadişehir mahallesinde oluyor bu olaylar yani çeşitli mahallelerde oldu. Motorun jantları, egzozu, lastikleri çamurlu her yeri parça parça. Onu takip edemedim çünkü hırsızlık masası beni aradı, 'İsmail Bayır sen misin?' dedi, 'evet' dedim 'motorunu alabilirsin motorunu bulduk' dedi 7 sene sonra. Haberi alınca benim zaten telefonum elimden düşmüş heyecandan. Unutmuştum ben bu motoru bunu üstüne 6 tane motor aldım. Bu motorda benim değil aslında şirketin motoruydu. Benim kendi motorum çalındığında bu da bizden olsun dediler şirketin motorunu da çaldırdım yani garajları varsa mutlaka motoru garajlara koysunlar. Garajları yoksa mutlaka çalınır" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR