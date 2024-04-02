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Eskişehir'de 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de düzenlenen operasyon sonrasında gözaltına alınan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye oldukları tespit edilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Güncel İl Yapılanması Soruşturması kapsamında örgüte ve örgüt mensubu ailelere maddi destek sağlayan, örgüt içinde dağılmayı önlemek için faaliyetlerde bulunan, örgüte yeni eleman temini için çalışmalar yürüten, firari ve kaçak durumundaki örgüt mensuplarının saklanmaları gaybubet evi ayarlayan, işlem görmüş örgüt mensuplarının yurtdışına kaçmalarına yardım eden, esnaf yapılanmasında faaliyet gösteren, örgütün sözde mali yapılanma sorumluları oldukları tespit edilen, aralarında örgütün sözde Bölge Sorumlusu, İl Muhasebecisi, İl Muhasebe yardımcısı, ATM (Arama Tarama Mesulü) sorumlusu konumunda olan 4 şüpheli ye yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde yakalanan 4 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.