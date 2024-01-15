Eskişehir\'de 4 Uyuşturucu Operasyonunda 9 Kişi Serbest Bırakıldı

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 kişi de serbest bırakılırken, 6 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 8 Ocak ile 14 Ocak tarihleri arasında 4 farklı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 6 gram metamfetamin ele geçirilirken, yakalanan 9 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanarak serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR