Eskişehir\'de 41 Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde trafik kurallarına uymadığı belirlenen 41 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüne cezai işlem uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, belirli bir tarihte Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Şahin Timleri'nce denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimde sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmak, sürücü belgesi sahiplerini sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları motorlu araçları sürmeleri, muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak, trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak, motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması, taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek, tescilli aracı plakasız kullanmak olmak üzere Karayolları Trafik Kanunu'na uymayan araç sürücülerine ceza kesildi. Denetimler sonucunda toplam 41 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR
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