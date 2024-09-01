Eskişehir'de 422 Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 422 Aranan Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, ağustos ayı içerisinde çeşitli suçlardan aranan 422 şüpheli yakalandı. Çalışmalar sonucunda 127 şahıs 5 yıla kadar, 20 şahıs 5-10 yıl arası, 11 şahıs 10 yıl ve üzeri arananlar arasında yer aldı.

01.09.2024 12:44
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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince ağustos ayı içerisinde aranan şahısların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 422 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışma çerçevesinde il genelinde 1-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında 731 uygulama noktasında 5 bin 974 personel görevlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda; 5 yıla kadar aranan 127 şahıs, 5-10 yıl arası aranan 20 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranan 11 şahıs ile çeşitli suçlardan aranan 264 şahıs olmak üzere toplam 422 şüpheli yakalandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 422 Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 422 Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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