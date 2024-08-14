Eskişehir'de 5 Katlı Binanın Çatısında Korkutan Yangın

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5 katlı binanın çatısında korkutan yangın

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 5 katlı bir binanın çatı kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Tepebaşı İlçesi Fatih Mahallesi Halman Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle Şehir Hastanesi-Kumlubel tramvay seferinde aksamalar meydana geldi. Ekipler, yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlattı.