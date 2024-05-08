Eskişehir'de 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Eskişehir'de 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Eskişehir\'de 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Eskişehir'de bir kişiyi darp edip bıçaklayarak yaraladığı iddia edilen 5 şüpheli, polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

08.05.2024 13:42
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Eskişehir'de 1 kişiyi darp edip bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tepebaşı ilçesinde bulunan bir parkta 1 kişiyi darp eden ve bıçaklayarak yaralayan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.D., Y.L., K.K., M.A. ve M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten yaralama' suçu çerçevesinde adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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