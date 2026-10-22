Eskişehir'de 5 yaşındaki çocuğun ölüm davasında sürücüye 15 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika
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Eskişehir'de 5 yaşındaki çocuğun ölüm davasında sürücüye 15 yıla kadar hapis istendi

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Eskişehir'de 5 yaşındaki çocuğun ölümü ve annesinin hafif yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin iddianame kabul edildi. Sürücünün 'taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası alması talep edildi.

Eskişehir'de yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki Elif Mavi Avlı'nın hayatını kaybettiği, annesinin ise yaralandığı kazayla ilgili hazırlanan iddianamede, otomobil sürücüsü F.A.B. hakkında 'taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Çolpan Sokak ile Seda Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.A.B. idaresindeki 26 AFU 319 plakalı otomobil, Seda Sokak üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne M.A. ile kızı Elif Mavi Avlı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan küçük Elif Mavi, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kafa ve kemik kırıklarına bağlı beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. Anne M.A. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Olay sonrası çıkarıldığı mahkemece ev hapsi kararıyla adli kontrol tedbiri uygulanan sürücü F.A.B., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilirkişi yayaları, Adli Tıp sürücüyü asli kusurlu buldu

Soruşturma sürecinde hazırlanan ilk trafik kazası tespit tutanağında sürücünün kavşaklarda hızını azaltmadığı belirtilirken, bilirkişi raporunda ise yayaların trafiği tehlikeye düşürecek şekilde davranarak asli kusurlu olduğu, araç sürücüsünün ise tali kusurlu bulunduğu ifade edildi.

Raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi amacıyla dosya Adli Tıp Kurumu Ankara Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderildi. Hazırlanan raporda; sürücü F.A.B.'nin meskun mahalde kavşağa yaklaşırken yola gereken dikkati vermediği, kontrolsüzce seyrettiği ve ilk geçiş hakkını yolun büyük bölümünü tamamlamış olan yayalara vermeyerek çarptığı gerekçesiyle "asli kusurlu" olduğu kaydedildi. Anne ve çocuğunun ise kazanın oluşumunda atfı kabil bir kusurlarının bulunmadığı tespit edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede, tutuklu sanık F.A.B.'nin Türk Ceza Kanunu'nun 85/2 maddesi uyarınca 'taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıEskişehir3. SayfaGüncelSon Dakika

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