Eskişehir\'de 50 bin TL ceza alan alkollü sürücünün arkadaşı \'Bu şoför salak\' dedi

Eskişehir'de polisin yaptığı denetimde 3,02 promil alkollü çıkan ve 50 bin TL para cezası kesilen sürücünün arkadaşı, "Bu şoför salak. Burada arkada yol var oradan kaçar giderim, size yakalanmam" dedi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi Onurlu Sokak üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetim esnasında durdurulan 26 GS 399 plakalı otomobilin sürücüsü B.K.'ya alkol testi yapıldı. Yapılan ölçümde sürücünün 3,02 promil alkollü olduğu tespit edildi. Trafik ekipleri sürücüye 50 bin TL para cezası keserken, ehliyetine ise 2 yıl süreyle el koydu.

Polislere ilginç ifadeler

Araçta bulunan ve kendisi de alkollü olan şahıs, "Bu sevdiğin kadının arabası. Sabah ortalık karışacak. Burada kaçak yol var ben yakalanmam. Bu şoför salak. Burada arkada yol var oradan kaçar giderim, size yakalanmam. Ben alkollüyüm. Arabayı alıp gideyim mi" dedi.