Eskişehir'de 50 mahalle muhtarına kadına yönelik şiddetle mücadele bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de 50 mahalle muhtarına kadına yönelik şiddetle mücadele bilgilendirmesi yapıldı

Eskişehir\'de 50 mahalle muhtarına kadına yönelik şiddetle mücadele bilgilendirmesi yapıldı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından 50 mahalle muhtarına kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde bilgilendirme yapıldı. Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen seminerde, muhtarlara 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele', '5 Milyon Erkeğe Farkındalık Eğitimi', 'KADES Uygulaması' ve 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' konularında bilgi verildi. Ayrıca seminerde trafik kuralları, tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının önlenmesi, siber farkındalık, güvenli internet ve sosyal medya kullanımı gibi konularda da bilgilendirme yapıldı.

29.07.2024 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de jandarma ekiplerince 50 mahalle muhtarına kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde, Seyitgazi İlçesi'nde bulunan mahalle muhtarlarına seminer verildi. Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince seminere katılan 50 mahalle muhtarına, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' çerçevesinde '5 Milyon Erkeğe Farkındalık Eğitimi', 'KADES Uygulaması' ve 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' konularında bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca seminere katılan muhtarlara, trafik ekiplerince, 'Genel Trafik Kuralları', 'Tarım Araçlarının Karıştığı Trafik Kazalarının Önlenmesi' ve 'Reflektör Kullanımı', Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ise siber farkındalık, güvenli internet ve sosyal medya kullanımı, çocuklara yönelik internet ortamında suç ve suçtan korunma yöntemleri konusunda bilgilendirme yapılarak broşür dağıtımı yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Eskişehir, Jandarma, trafik, KADES, Çocuk, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 50 mahalle muhtarına kadına yönelik şiddetle mücadele bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Kenan Işık’ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden Kenan Işık'ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden
13:37 Bahçeli’den 2 isme yaylım ateşi Erdoğan’ı hedef alan Katz ve Meclis’e gelmeyen Mahmud Abbas’a tepki gösterdi Bahçeli'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan'ı hedef alan Katz ve Meclis'e gelmeyen Mahmud Abbas'a tepki gösterdi
12:30 SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş’tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş'tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin
11:56 Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı Görevine resmen başladı Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı! Görevine resmen başladı
11:17 Eyyam-ı bahur geliyor, İstanbul’da hissedilen sıcaklık 40 dereceyi bulacak Eyyam-ı bahur geliyor, İstanbul'da hissedilen sıcaklık 40 dereceyi bulacak
14:33 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti
14:14 20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı 20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı
13:43 Floransa’da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti Floransa'da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti
13:35 İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu
12:29 Filenin Sultanları, Paris’te galibiyetle başladı Hollanda’yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler Filenin Sultanları, Paris'te galibiyetle başladı! Hollanda'yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler
12:21 Arda Güler’in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı Arda Güler'in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 15:10:36. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 50 mahalle muhtarına kadına yönelik şiddetle mücadele bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement