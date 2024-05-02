Eskişehir'de 55 Uyuşturucu Operasyonunda 80 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 55 Uyuşturucu Operasyonunda 80 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir\'de 55 Uyuşturucu Operasyonunda 80 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 55 farklı uyuşturucu ile mücadele operasyonunda yakalanan 80 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, binlerce adet sentetik ecza hap, metamfetamin, bonzai, fişek, esrar, skunk, hassas terazi, tabanca, kokain ve ecstasy gibi çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

02.05.2024 11:21
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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 55 farklı uyuşturucu ile mücadele operasyonunda yakalanan 80 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nisan ayında 55 farklı uyuşturucu madde ile mücadele operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda yakalanan 80 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 66 kişi serbest bırakıldı.

Ayrıca yapılan operasyonlarda, bin 843 adet sentetik ecza hap, 244,3 gram metamfetamin, 165,01 gram bonzai, 138 adet fişek, 48,35 gram esrar, 19,92 gram skunk, 9 adet hassas terazi, 8 adet tabanca, 5,35 gram kokain ve 3 adet ecstasy ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 55 Uyuşturucu Operasyonunda 80 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 55 Uyuşturucu Operasyonunda 80 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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