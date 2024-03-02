Eskişehir\'de 656 Aranan Şahıs Yakalandı

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Eskişehir'de aralarında farklı sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların da olduğu 656 aranan şahıs, polis ekiplerinin denetimi sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre gerçekleştirilen çalışmalarda, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 142 şahıs, 5 ila 10 yıla kadar hapis cezası bulunan 37 şahıs, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 13 şahıs yakalandı.

Ayrıca ifadeye yönelik aranan 464 şahıs da emniyet güçleri tarafından yakalandı. - ESKİŞEHİR