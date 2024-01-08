Eskişehir\'de 68 okul servisi denetlendi, 2 araca para cezası

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu 68 okul servisi denetlenirken, kusurlu bulunan 2 aracın sürücüsüne para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince jandarma sorumluluk bölgesinde 2 Ocak ile 5 Ocak tarihleri arasında okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 68 adet okul servisi kontrol edilirken, kusurlu görülen 2 aracın şoförüne 2 bin 196 TL para cezası kesildi.

Ayrıca yapılan kontrollerde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan 10 Güvenli Servis Kullanım Kartı dağıtıldı. - ESKİŞEHİR