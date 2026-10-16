Eskişehir\'de 74 yaşındaki adam 3. kat penceresinden ikna edilip hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 3'üncü kattaki dairesinin penceresine çıkan 74 yaşındaki adam, merdivenli araç yardımıyla balkondan giren itfaiye ekiplerince ikna edilip hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Arifiye Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerindeki bir binanın üçüncü katında yaşandı. 74 yaşındaki A.S., henüz bilinmeyen bir nedenle bunalıma girerek dairenin penceresine çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla adrese polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Balkondan müdahale edildi

Olay yerine ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, yol trafiğe kapandı. İtfaiye ve polis ekipleri, merdiven yardımıyla dairenin balkonundan içeri girdi. Ekiplerin dikkatli müdahalesiyle ikna edilerek güvenceye alınan A.S., sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı adam, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.