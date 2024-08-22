Eskişehir'de 815 araç sürücüsüne cezai işlem

Eskişehir'de polis ekiplerince abartılı egzoz kullanılan ve hatalı park edilen araçlar yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 815 araç sürücüsüne cezai işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince abartılı egzoz kullanan ve hatalı park edilen araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde; 14 araç sürücüsüne abart egzozlu araç kullanmaktan, 331 araca duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamaktan, 470 araca taşıt yolu üzerinde park ihlali yapmaktan, gerekli işlemler uygulandı. - ESKİŞEHİR
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