Eskişehir'de 9 bin araç denetlendi - Son Dakika
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Eskişehir'de 9 bin araç denetlendi

Eskişehir\'de 9 bin araç denetlendi

Eskişehir'de yapılan denetimlerde 9 bin 971 araç kontrol edildi, 5 bin 5 sürücüye ceza kesildi.

05.03.2025 18:56
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Eskişehir'de polis ekiplerince 9 bin 971 araç kontrol edilirken, bunlardan 5 bin 5'ine cezai işlem uygulandı.

Belirli tarihler arasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde 9 bin 971 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 141'i trafikten men edilirken, 10 sürücüsünün ehliyetinin daimi iptali sağlandı. Çeşitli maddelerden kusurlu bulunan 5 bin 5 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 9 bin araç denetlendi - Son Dakika

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