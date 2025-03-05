Eskişehir'de polis ekiplerince 9 bin 971 araç kontrol edilirken, bunlardan 5 bin 5'ine cezai işlem uygulandı.
Belirli tarihler arasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde 9 bin 971 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 141'i trafikten men edilirken, 10 sürücüsünün ehliyetinin daimi iptali sağlandı. Çeşitli maddelerden kusurlu bulunan 5 bin 5 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de 9 bin araç denetlendi - Son Dakika
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