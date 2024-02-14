Eskişehir\'de 9 hırsızlık olayı çözüldü, 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde, yaklaşık 100 bin TL değerinde ev eşyasının çalındığı 9 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli tutuklanırken, çalınan malzemelerin büyük bir kısmı ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı İlçesi'nde 28 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen ve piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan muhtelif ev eşyasının çalındığı 9 hırsızlık olayıyla ilgili Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) Dedektif Timleri ile Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar sonucu, olayları gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli ile olaylarda kullanılan aracın plakası tespit edildi. Bahsi geçen şüphelilerin 06 Şubat 2024 tarihinde Tepebaşı İlçesi Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde 4, Bilecik'in Sögüt İlçesi'nde ise 5 hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri öğrenildi.
Olay faillerinin yakalanması ve çalınan malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla il merkezinde şüphelilere ait ev ve eklentileri ile olaylarda kullanılan araçta, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteği ile arama yapıldı. Gerçekleştirilen arama sonucunda şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, 5 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği, 21 fişek, 4 bıçak, 2 gram kubar esrar ile olaylarda çalınan malzemelerin büyük bir kısmı ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Ayrıca aramada ele geçirilen 1 motosiklet, 1 oto yıkama makinesi, 1 bilgisayar monitörü, 1 çapa motoru, 1 kamp çadırı, 3 elektrikli semaver, 4 matkap, 2 jel akü, 7 taşlama makinesi, 1 motorlu testere, 4 fotoğraf makinesi, 2 adet otomobil lastiği, tarım, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile muhtelif ev eşyaları çalıntı olduğu değerlendirilerek muhafaza altına alındı.
Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de 9 hırsızlık olayı çözüldü, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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