Eskişehir'de abartı egzoz nedeniyle polise direnen 27 yaşındaki öğrenci tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de abartı egzoz nedeniyle polise direnen 27 yaşındaki öğrenci tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de abartı egzoz nedeniyle işlem yapılacağı sırada polise direndiği için gözaltına alınan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi tutuklandı. Hakimlikte 'kafes dövüşçüsüyüm' diyen öğrenci, görevi yaptırmamak için direnme suçundan cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de trafik denetimi sırasında polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve hakim karşısında "Ben kafes dövüşçüsüyüm, normalde olsam affetmezdim" diyerek kendisini savunan üniversite öğrencisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin kent merkezinde gerçekleştirdiği rutin trafik denetimlerinde denetim noktasında durdurulan üniversite öğrencisi Y.Y.K.'nin (27) aracında abartı egzoz bulunduğu belirlendi. Ekiplerin cezai işlem uygulamak ve aracı bağlamak istemesi üzerine kendisini vali vekili olarak tanıttığı öne sürülen şahıs, görevlilere mukavemet gösterince gözaltına alındı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Y.Y.K. adliyeye sevk edildi. Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Eskişehir 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.

"Normalde olsam affetmezdim"

Hakimlik sorgusunda savunma yapan Y.Y.K., olay yerinde görevlilere "Ben vali vekiliyim" dediği iddialarını kabul etmediğini belirterek, "Orada görevlilerin yaka kamerası olduğunu düşünüyordum fakat kameralar çalışmıyormuş. Trafik denetimi sırasında abartı egzozdan işlem yapılacağını söylediklerinde öğrenci olduğum için çıkarttıramadığımı, arabamı bağlarlarsa okula gidemeyeceğimi söyledim. Fakat üzerime yürüdüler, beni ittiler. Ben üniformalarına saygımdan karşılık vermedim. Ben kafes dövüşçüsüyüm, normalde olsam affetmezdim. Olay yerinde bana biber gazı sıktılar, ben de öfkeyle bazı sözler söylemiş olabilirim. Son sınıf öğrencisiyim, kaymakamlık sınavlarına hazırlanıyorum. Arabam bağlanırsa okula gelip gidemem, serbest bırakılmayı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Müşteki beyanları, kamera görüntüleri ve raporlar incelendi

Şüphelinin avukatı, müvekkilinin sabit ikametgah sahibi olduğunu belirterek, tutuksuz yargılanmasını veya adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasını talep etti. Dosyadaki polis memurlarının beyanları, kamera görüntü tutanakları, müştekiler hakkında düzenlenen adli muayene raporları ve mevcut delil durumunu değerlendiren mahkeme heyeti, eylemin ağırlığı ile adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı kanaatine vararak, Y.Y.K.'nin "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Kaynak: İHA
Eskişehir3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Koyunlara seslenişiyle fenomen olan Bingöllü çoban İlhan Orak sürüsünü bıraktı Koyunlara seslenişiyle fenomen olan Bingöllü çoban İlhan Orak sürüsünü bıraktı
2-0’dan döndüler Selçuk Şahin’in sevinci geceye damga vurdu 2-0'dan döndüler! Selçuk Şahin'in sevinci geceye damga vurdu
Sıfır Bir oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı Sıfır Bir oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı
“Mucize bitki“ hayatını kurtardı Kilosunu 950 bin liraya satıyor "Mucize bitki" hayatını kurtardı! Kilosunu 950 bin liraya satıyor
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
14:51
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi
Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
14:49
Alarmları kurun İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri
Alarmları kurun! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
14:01
Terör örgütü PKK Sincar’dan çekiliyor Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı
Terör örgütü PKK Sincar'dan çekiliyor! Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı
13:43
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia Genç kızı ormana sürükledi
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia! Genç kızı ormana sürükledi
13:27
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış Tepkiler çığ gibi büyüdü
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi büyüdü
13:09
Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 14:54:40. #.0.3#
SON DAKİKA: Eskişehir'de abartı egzoz nedeniyle polise direnen 27 yaşındaki öğrenci tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei