Eskişehir\'de Abartı Egzoz Uygulamasında 115 Araç ve Sürücüye İşlem Yapıldı

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Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan abartı egzoz uygulamasında 115 araç ve sürücüye denetleme yapıldı.

Eskibağlar Mahallesi, Akarcık Sokak, Genez Sokak, Ulusal Egemenlik Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Ertaş Caddesi ve Eskişehir'in diğer bölgelerinde polis ekiplerinin yapmış olduğu abart egzoz uygulamasında 115 araç ve sürücüsü denetlenerek, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden; abart egzoz, sürücü belgesiz araç kullanmak, yetersiz ehliyetle araç kullanmak, makas atmak, dur ikazına uymamak, kaldırım üzerinde seyretmek ve uygunsuz ışık donanımı kural ihlallerinden toplam 19 araç ve sürücüsüne işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR