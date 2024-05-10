Eskişehir'de Abartılı Egzoz ve Hatalı Parklama Denetimlerinde 758 Bin 991 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Abartılı Egzoz ve Hatalı Parklama Denetimlerinde 758 Bin 991 TL Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir\'de Abartılı Egzoz ve Hatalı Parklama Denetimlerinde 758 Bin 991 TL Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından abartılı egzozlu araçlara ve hatalı parklanmalara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde toplam 758 bin 991 TL cezai işlem uygulandı. Denetimler sonucunda 9 araç sürücüsüne abartılı egzoz kullanmaktan, 76 araca duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamaktan ve 890 araca taşıt yolu üzerinde park ihlali yapmaktan cezai işlem uygulandı.

10.05.2024 10:25
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Eskişehir'de polis ekiplerince abartılı egzozlu araçlara ve hatalı parklanmalara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde toplam 758 bin 991 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, belirli tarihler arasında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince abartılı egzozlu ve hatalı parkanmalara yönelik denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde 9 araç sürücüsüne abartılı egzoz kullanmaktan 57 bin 951, 76 araca duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamaktan 52 bin 440, 890 araca ise taşıt yolu üzerinde park ihlali yapmaktan 648 bin 600 TL cezai işlem uygulandı. Çalışmalar sonucunda toplam 758 bin 991 TL ceza kesildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Abartılı Egzoz ve Hatalı Parklama Denetimlerinde 758 Bin 991 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Abartılı Egzoz ve Hatalı Parklama Denetimlerinde 758 Bin 991 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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