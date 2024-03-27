Eskişehir\'de Abartılı Egzoz ve Park İhlali Cezaları

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Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, 5 araç sürücüsüne abartılı egzozlu araç kullanmaktan ve 301 araca ise taşıt yolu üzerinde park ihlali yapmaktan toplam 258 bin 515 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, belirli tarihler arasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince abartılı egzozlu araçlara ve hatalı park yapılmasına yönelik denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde, 5 araç sürücüsüne abartılı egzozlu araç kullanmaktan 32 bin 195 TL, 301 araca ise taşıt yolu üzerinde park ihlali yapmaktan 226 bin 320 TL para cezası kesildi. Çalışmalar neticesinde toplam 258 bin 515 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR