Eskişehir'de ağustos denetimlerinde 595 bin TL ceza uygulandı - Son Dakika
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Eskişehir'de ağustos denetimlerinde 595 bin TL ceza uygulandı

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Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü'nün ağustos denetimlerinde 236 firmada 10 bin 380 ürün incelendi, fiyat etiketi ve kasa-raf uyuşmazlığı gibi aykırılıklar nedeniyle 595 bin 950 TL idari para cezası kesildi. Haksız fiyat artışı tespit edilen 42 firmaya ait dosyalar değerlendirme için Ticaret Bakanlığı'na iletildi.

Eskişehir Valiliği tarafından açıklanan ağustos ayı Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde, toplam 595 bin 950 TL idari para cezası uygulandı.

Ağustos ayında Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerince Eskişehir'in merkez ve ilçelerinde Tüketicinin Korunması Kanunu çerçevesinde fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı gibi konularda denetim yapıldı. 236 firmada 10 bin 380 ürün, haksız fiyat artışı kapsamında 42 firmada 210 ürün denetlendi. Denetimler sonucunda tespit edilen aykırılıklar için toplam 595 bin 950 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca haksız fiyat artışı konusunda yapılan denetimlerde ise kanun içerisinde değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildi.

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Eskişehir, 3. Sayfa, Ağustos, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de ağustos denetimlerinde 595 bin TL ceza uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de ağustos denetimlerinde 595 bin TL ceza uygulandı - Son Dakika
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