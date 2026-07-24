Eskişehir'de Aile İçi Tartışma Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Aile İçi Tartışma Kavgaya Dönüştü

Eskişehir\'de Aile İçi Tartışma Kavgaya Dönüştü
24.07.2026 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şirintepe'de bir adam, aile içinde çıkan tartışmada ikametinin camlarına zarar verip kaçtı.

Eskişehir'de aile içinde çıkan tartışmada ikametinin cam ve kapısına zarar veren erkek şahıs, olay yerinden otomobiliyle kaçarak uzaklaştı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Yılmazalp Sokak'ta aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen kavgada öfkesine hakim olamayan erkek şahıs, yaşadığı ikametin camlarına ve kapısına zarar vererek maddi hasar oluşturdu. Olayın ardından şüpheli şahıs, sokakta park halinde bulunan aracına binerek hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Aile İçi Tartışma Kavgaya Dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da arkeolojik kazılarda 5 bin yıllık tapınak alanı, sunaklar ve kutsal ocaklar bulundu Elazığ'da arkeolojik kazılarda 5 bin yıllık tapınak alanı, sunaklar ve kutsal ocaklar bulundu
Eskişehirspor camiası yasta: Acı haberler peş peşe geldi Eskişehirspor camiası yasta: Acı haberler peş peşe geldi
Kylian Mbappe’ye ahlaksız teklif Telefon edip otel odasına çağırdı Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı
İşte Fatih Portakal’ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade İşte Fatih Portakal'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade
Filenin Sultanları yarı finalde Kanada’yı geriden gelerek yıktı Filenin Sultanları yarı finalde! Kanada'yı geriden gelerek yıktı
Reynmen kedisini sevmek isterken hastanelik oldu Reynmen kedisini sevmek isterken hastanelik oldu

10:54
Özgür Özel CHP’den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu
10:39
Belediyede yasak aşk skandalı: Evli belediye başkanı, spiker sevgilisini işe almış
Belediyede yasak aşk skandalı: Evli belediye başkanı, spiker sevgilisini işe almış
09:59
Türkiye’nin gündemine oturan teyzenin yüzünü güldürdüler
Türkiye'nin gündemine oturan teyzenin yüzünü güldürdüler
09:28
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
08:48
Zincir marketlerde satılan ünlü peynirde büyük tehlike Hepsi toplatıldı
Zincir marketlerde satılan ünlü peynirde büyük tehlike! Hepsi toplatıldı
06:45
ABD’den kritik hamle Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı
ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 10:57:03. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Aile İçi Tartışma Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.