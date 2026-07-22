Eskişehir\'de Aile Kavgası: 2 Yaralı

Eskişehir'de iki aile arasında çıkan ve kız tarafının oğlan tarafının bulunduğu eve gelmesiyle büyüyen kavgada 2 kişi darbedilerek yaralandı. Şüpheliler olay yerine geldikleri aracı bırakıp kaçarken, bir evin balkonunda ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Emek Mahallesi Albayrak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle gerginlik yaşandı. İddialara göre, kız tarafından olduğu öğrenilen 3 kişi, otomobille oğlan tarafının bulunduğu adrese geldi. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede oğlan tarafından olduğu öğrenilen Y. K. ve A. K. darbedilerek yaralandı. Olayı gerçekleştiren 3 şüpheli ise, olay yerine geldikleri mavi renkli otomobili sokak üzerinde bırakarak yaya olarak hızla uzaklaştı.

Balkonda ve araçta hasar oluştu, yerde bıçak bulundu

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Yaşar K. ile Ahmet K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin sokağı şeritle kapatarak yaptığı olay yeri inceleme çalışmalarında, yerde bir adet bıçak bulundu. Ayrıca kavga esnasında bir evin balkonunda ve şüphelilerin olay yerinde bırakıp kaçtığı mavi otomobilde maddi hasar meydana geldiği tespit edildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı inceleme ve arama çalışması başlattı. - ESKİŞEHİR