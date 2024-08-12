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Eskişehir'de akıl almaz olay: Oynadığı savaş oyunlarının etkisindeki şahıs 5 kişiyi bıçak ve baltayla saldırarak yaraladı

Çay bahçesinde oturan vatandaşlara bıçak ve baltayla saldıran şüpheli gözaltına alındı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de oynadığı savaş oyunlarının etkisi altına girerek bıçak ve balta ile saldırdığı 5 vatandaşı yaralayan 18 yaşındaki şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Tepebaşı İlçesi Uluönder tramvay durağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oynadığı savaş oyunlarının etkisi altına giren 18 yaşındaki A.K., balta ve bıçak ile bölgedeki bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara saldırdı. Çelik yelek ve kask giyerek yüzüne maske ile gizleyen şüpheli, bölgedeki çay ocağında oturan 5 kişiyi bıçakla yaraladı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde göreve giden resmi polis memurunun olayı fark etmesi sonucunda yaşanan kovalamacayla şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Olayda yaralanan 5 şüpheli kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.