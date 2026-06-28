Eskişehir'de Alkol Kavgası: 3 Yaralı

Eskişehir'de bir parkta birlikte alkol alan 3 kişi arasında çıkan tartışma, içki şişeli kavgaya dönüştü, olayda 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı Sahil Yolu Sokak'ta bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parktaki bir bankta oturup içki içen Ali T., Feyyaz A. ve Şefika Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerine içki şişeleriyle saldırdı. Kavgada Feyyaz A. kafasına vurulan şişe ile başından, Şefika Y. kırılan şişe ile bacağından yaralanırken, Ali T. ise aldığı darbelerle hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ESKİŞEHİR