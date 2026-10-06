Eskişehir'de alkol operasyonunda bin litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de alkol operasyonunda bin litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir\'de alkol operasyonunda bin litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 2-5 Ekim 2026 tarihleri arasında kaçak tütün ve alkol üretimi ile satışına yönelik operasyonda bin litre etil alkol, 36 bin 200 dal makaron, 110 kilogram kıyılmış tütün ve 1 sigara sarma makinesi ele geçirildi. 1 şüpheli, 5607 sayılı kanuna muhalefetten tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bin litre etil alkol, 36 bin 200 dal makaron, 110 kilogram kıyılmış tütün ve 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 2-5 Ekim 2026 tarihleri arasında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak tütün ve alkol üretimi ile satışının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde bin litre etil alkol, 36 bin 200 dal makaron, 110 kilogram kıyılmış tütün ve 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Ayrıca, 1 şüphelinin çıkarıldığı adli makamlarca 5607 sayılı kanuna muhalefetten tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
EskişehirGüvenlik3. SayfaMakaronGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF’den 7 kulübe puan silme cezası TFF'den 7 kulübe puan silme cezası
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
İzmir Bornova’da öğretmen hakkında velilere taciz iddiasıyla suç duyurusu yapıldı İzmir Bornova'da öğretmen hakkında velilere taciz iddiasıyla suç duyurusu yapıldı
Damacana hırsızlığı cezasıyla 4 ay yatan elektrik ustası, asıl hırsızın itirafıyla özgür kaldı Damacana hırsızlığı cezasıyla 4 ay yatan elektrik ustası, asıl hırsızın itirafıyla özgür kaldı
19:12
Emirhan Topçu’nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı
Emirhan Topçu'nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı
18:49
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu
18:06
AK Parti, fon krizinde harekete geçti TBMM’ye 10 maddelik kanun teklifi sunulacak
AK Parti, fon krizinde harekete geçti! TBMM'ye 10 maddelik kanun teklifi sunulacak
17:57
Ahmet Nur Çebi’den TFF Başkan adaylığı için açıklama Önce ’’Hayır’’ dedi ama...
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkan adaylığı için açıklama! Önce ''Hayır'' dedi ama...
17:27
Özlem Zengin açıkladı Mersin operasyonunda servis edilen ’pijamalı’ görüntüye soruşturma
Özlem Zengin açıkladı! Mersin operasyonunda servis edilen 'pijamalı' görüntüye soruşturma
17:09
Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı Tabut yola düştü
Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı! Tabut yola düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 19:23:03. #.0.2#
SON DAKİKA: Eskişehir'de alkol operasyonunda bin litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei