Eskişehir\'de alkol operasyonunda bin litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bin litre etil alkol, 36 bin 200 dal makaron, 110 kilogram kıyılmış tütün ve 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 2-5 Ekim 2026 tarihleri arasında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak tütün ve alkol üretimi ile satışının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde bin litre etil alkol, 36 bin 200 dal makaron, 110 kilogram kıyılmış tütün ve 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Ayrıca, 1 şüphelinin çıkarıldığı adli makamlarca 5607 sayılı kanuna muhalefetten tutuklandığı öğrenildi.