Eskişehir'de Alkollü Şahıs Camilere Zarar Verdi - Son Dakika
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Eskişehir'de Alkollü Şahıs Camilere Zarar Verdi

Eskişehir'de alkollü şekilde 2 camiye girerek Kur'an-ı Kerim yırtan ve vatandaşların ihbarı sonucu yakalanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Şüpheli, alkollü olduğunu ve pişman olduğunu ifade etti.

04.06.2024 17:17
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Eskişehir'de alkollü şekilde 2 camiye girerek Kur'an-ı Kerim yırtan ve vatandaşların ihbarı sonucu yakalanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Güven Caddesi'nde bulunan Beyazıt Camii'ne ve Arifiye Mahallesi Reşadiye Caddesi'nde bulunan Reşadiye Camii'ne girerek içerideki Kur'an-ı Kerim'leri yırtarak zarar veren şahıs, vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbar edildi. İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Muhammed Enes S.'yi cami çıkışında yakalayarak gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve 1.81 promil alkollü olduğu belirlenen Muhammed Enes S., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Dini değerleri alenen aşağılama' suçu çerçevesinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen 25 yaşındaki Muhammed Enes S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Alkolün etkisiyle yaptım, pişmanım"

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Muhammed Enes S.'nin savcılık ifadesinde "Kuran-ı Kerim'i yırtığımı kabul ediyorum ancak alkollüydüm, onun etksisiyle bu eylemleri gerçekleştirdim. Bu olay nedeniyle pişmanım" dediği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Alkollü Şahıs Camilere Zarar Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Alkollü Şahıs Camilere Zarar Verdi - Son Dakika
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