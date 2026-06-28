Eskişehir'de Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
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Eskişehir'de Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu

28.06.2026 12:00
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Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kontrolündeki otomobil, park halindeki araçlara çarparak 2 kişiyi yaraladı.

Eskişehir'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki araçlara çarptığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, dün Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Olgun Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.A. (23) isimli şahsın idaresindeki 26 AOM 530 plakalı otomobil, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara doğru yöneldi. 26 AS 816 ve 26 AEM 723 plakalı araçlara sürten otomobil, 07 BGT 722 plakalı araca çarparak durabildi. 07 BGT 722 plakalı araç da aldığı darbenin etkisiyle yerinden hareket ederek 26 AFZ 648 plakalı araca çarptı. Toplam 5 aracın zarar gördüğü kazada, 26 AOM 530 plakalı otomobilin sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan K.C.Ö. (24) isimli şahıs yaralandı.

Toplam 105 bin TL trafik cezası yazıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, sürücünün 1.67 promil alkollü olduğu ve ehliyeti bulunmadığı belirlendi. Sürücüye 65 bin TL, araç sahibine ise 40 bin TL ceza yazıldı. İlk müdahalelerinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların iyi durumda oldukları öğrenildi.

Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu - Son Dakika

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