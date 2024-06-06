Eskişehir'de Alzheimer ve şeker hastası kadın kayboldu - Son Dakika
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Eskişehir'de Alzheimer ve şeker hastası kadın kayboldu

Eskişehir'de geçtiğimiz cumartesi günü kaybolan 74 yaşındaki alzheimer ve şeker hastası Naime Karslıoğlu'ndan 5 gündür haber alınamıyor. Ailesi tarafından kayıp ilanı asılan Karslıoğlu için arama çalışmaları devam ediyor.

06.06.2024 12:55
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Eskişehir'de geçtiğimiz cumartesi günü kaybolan 74 yaşındaki alzheimer ve şeker hastası Naime Karslıoğlu'ndan 5 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre aile, 1 Haziran Cumartesi günü kaybolan ve kendisinden haber alınamayan Karslıoğlu için polis ekiplerine kayıp ihbarında bulunuldu. Kaybolduğu tarihte en son saat 14.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı Tramvay Durağı'ndan tramvaya bindiği görülen Karslıoğlu için arama çalışması başlatıldı. Yaşlı kadına 5 gündür ulaşılamadığı belirtildi.

Naime Karslıoğlu'nu arayan ailesi, hasta kadını bulabilmek için kentin çeşitli bölgelerine kayıp ilanı astı. Aile, Naime Karslıoğlu'nu görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi ve kendilerine ulaşmasını talep etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Alzheimer ve şeker hastası kadın kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Alzheimer ve şeker hastası kadın kayboldu - Son Dakika
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