Eskişehir\'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Eskişehir'in Sarısungur Mahallesi'nde çıkan anız yangını, yerleşim bölgesine ulaşmadan söndürüldü.

Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi'ndeki bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, mahalledeki yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Evlerin yakınına kadar ulaşan yangın, itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.