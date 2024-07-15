Eskişehir'de Araç Bariyerlere Çarptı, Maddi Hasar Oluştu

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Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarpan araçta maddi hasar oluşurken, şans eseri kazada kimse yaralanmadı.

Kaza, sabah saat 09.00 sularında Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Çilem caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 EZT 262 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü girişinde bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem aracın ön tarafında hem de bariyerlerde ve trafik levhasında maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası sürücü kısa süreli şok geçirdi.

Kazanın olduğu esnada kaldırımın boş olmasından dolayı yaralanan olmadı. Yaşadığı kaza sonrası kısa süreli şok geçiren sürücüye ise çevredeki esnaf ve vatandaşlar yardım etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen trafik polisleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR