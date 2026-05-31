Eskişehir\'de Araç Kazası: 1 Yaralı

Eskişehir'de akla atan iki araç refüje düşerken, 1 kişi hafi şekilde yaralandı.

Kaza, Sivrihisar- Eskişehir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Eskişehir yönünde seyreden 16 ADF 572 ve 06 FZL 694 plakalı otomobiller henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon sürücülerinin direksiyon hakimiyetlerini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Savrulan araçların ikisi de takla atarak yol kenarındaki refüje düştü. Araçta yolcu olarak bulunan Sevil Akkaya kaza da hafif şekilde yaralandı. ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - ESKİŞEHİR