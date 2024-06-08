Eskişehir'de Araç Trafiğine Kapalı Bölgelerde Motosiklet Denetimi

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Eskişehir'de polis ekiplerince araç trafiğine kapalı olan bölgelerde motosiklet ve motorlu bisiklet kullanan sürücülere yönelik denetimlerde 12 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 Haziran tarihinde araç trafiğine kapalı olan bölgelerde motosiklet ve motorlu bisiklet kullanan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde 12 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne 'Karayolları Trafik Kanunu' maddeleri çerçevesinde gerekli işlemler yapıldı. - ESKİŞEHİR