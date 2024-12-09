Eskişehir'de Araçta Şiddet Anları - Son Dakika
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Eskişehir'de Araçta Şiddet Anları

Eskişehir\'de Araçta Şiddet Anları

Eskişehir'de bir otomobilde üç kişi arasında yumruklu kavga yaşandı, anlar araç kamerasıyla kaydedildi.

09.12.2024 11:12
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Eskişehir'de seyir halindeki bir otomobilde bulunan 1'i kadın 3 kişinin birbirine yumruklarla saldırdığı anlar, araç kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün saat 14.30 sularında meydana geldi. Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan 26 AGB 421 otomobilin bulunan 3 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Her geçen dakika şiddetlenen kavga sonucunda aracı kullanan şahıs, yanındaki kadına yumruk atarak şiddet uyguladı. O esnada arka koltukta oturan bir başka şahıs da sürücüye yumrukla saldırdı.

Darp ettiği kadının araçtan inmesine izin vermedi

Araçtan inmeye çalışan şiddet mağduru kadına müsaade etmeyen sürücü, trafik lambaları kırmızıya yanmasına rağmen yoluna devam etti. Kavga nedeniyle sarsılan aracı fark eden vatandaşlar ise sürücüye tepki gösterdi. Batıkent Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'na kadar devam eden tehlikeli yolculuk, diğer sürücüleri de riske attı. Yaşananlar araç kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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