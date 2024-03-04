Eskişehir\'de Aranan 62 Şahıs Yakalandı

Geyve'de eğlence mekanından çıkan kişinin ölümüyle ilgili zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde eğlence mekanından çıkan bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İncelemeler sonucunda, Erkan A'nın bıçakla yaralanarak hayatını kaybettiği belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili şüpheli K.A'yı gözaltına aldı ve tutuklandı. Diğer şüpheliler ise yakalandı ve adliyeye sevk edildi.