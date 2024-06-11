Eskişehir'de aranan şahısların yakalanması: 37'si hükümlü 106 kişi gözaltına alındı

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Eskişehir'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 37'si hükümlü 106 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde farklı sürelerde hapis cezası ile aranan 37 şahıs yakalandı. Ayrıca çalışmalar esnasında ifadeye yönelik aranması bulunan 69 kişi de yakalandı. - ESKİŞEHİR