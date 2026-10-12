Eskişehir'de Atatürk Bulvarı'nda dün akşam iki otomobil çarpıştı, biri yan yattı - Son Dakika
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Eskişehir'de Atatürk Bulvarı'nda dün akşam iki otomobil çarpıştı, biri yan yattı

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Eskişehir\'de Atatürk Bulvarı\'nda dün akşam iki otomobil çarpıştı, biri yan yattı
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Eskişehir Vişnelik'te Atatürk Bulvarı üzerindeki kavşakta dün akşam iki otomobil çarpıştı, araçlardan biri yan yattı. Araçtaki kişiler, olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi, kaza nedeniyle trafik zaman zaman aksadı ve polis inceleme başlattı.

Eskişehir'de bir cadde üzerindeki kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşakta iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazaya karışan otomobillerden biri, aldığı darbenin etkisiyle savrulduktan sonra yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan şahıslara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Şahıslar, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle caddede trafik zaman zaman aksarken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de Atatürk Bulvarı'nda dün akşam iki otomobil çarpıştı, biri yan yattı - Son Dakika
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