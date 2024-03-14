Eskişehir\'de ateşli silahlar ve bıçaklarla ilgili operasyon: 12 şüpheliye işlem uygulandı

Eskişehir'de polis ekiplerince ateşli silahlar ve bıçaklarla ilgili gerçekleştirilen çalışmalarda, ruhsatsız tabanca, tüfek ve silahlara ait mühimmatlar ele geçirilirken, 12 şüpheliye işlem uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla belirli tarihler arasında çalışma gerçekleştirildi. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde 9 ruhsatsız tabanca, 3 silah şarjörü, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 82 fişek ele geçirildi. Çalışmalarda 12 şüpheliye gerekli işlemlerin uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR
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Burdur'un Bucak ilçesinde evinin önünde öldürülen Gökhan Tombak cinayeti davasının dördüncü duruşmasında, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, davayı erteledi. Tombak'ın yakınları ve avukatları, eksikliklerin tamamlanmasını ve tanıkların dinlenmesini talep etti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 6 Mart'ta kaybolan Mehmet Çakır'ın cansız bedeni, Yeniceköy Mahallesi'nde bulundu. Arama çalışmalarına İHH Arama Kurtarma ekipleri, İnegöl Jandarma, Afad, JAK ve İNDAK ekipleri katıldı. Çakır'ın bedeni, Yeniceköy Göleti mevkiinde ormanlık alanda bir ağaca asılı vaziyette bulundu. Kesin ölüm sebebi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi ve soruşturma başlatıldı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde karısını bıçakla öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanığa, Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık, duruşmada üzgün ve pişman olduğunu ifade etti. Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde gerçekleşmişti.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hırsızlık ihbarı üzerine yapılan operasyonda, 43 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlünün üst aramasında ise çeşitli değerli eşyalar ele geçirildi. Şüphelinin aynı suçtan 15 farklı dosyadan arandığı belirlendi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarmanın düzenlediği terör operasyonunda 11 adet sığınak içindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi. Operasyonda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İzmir'in Buca ilçesinde Yusuf Demir'in ölümüne neden olan olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. H.T. ve H.B.T. adlı şüpheliler adliyeye sevk edilirken, Ö.T. serbest bırakıldı. H.T., olay yerinde bir grupla tartıştıklarını ve yanlışlıkla Demir'i vurduğunu iddia etmişti.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yapılan operasyonda, bir şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve satışı yaptığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 104 gram skunk, 34 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu kullanma aparatları ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir toplu taşıma aracının sürücüsüne saldıran 3 kişi tutuklandı. Trafikte çıkan tartışmanın büyümesi üzerine saldırganlar, sürücüyü darbetti ve aracına ateş etti. Olayın ardından kaçan şüpheliler, jandarma tarafından yakalandı. Saldırı, aracın ön tarafındaki kameraya kaydedildi.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine başlatılan çalışmada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir adrese baskın düzenledi. Baskında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, B.Ö. adlı şüpheliye adli işlem uygulandı. Ayrıca, Sadıkbey Mahallesi'nde durdurulan bir araçta tabanca ve 4 mermi bulundu. Sürücü A.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.
Konya'da son 15 yılda meydana gelen 7 askeri uçak kazasında 7 pilot ve 1 askeri personel şehit olurken, 2 pilot ve 1 askeri personel yaralandı. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan uçaklar, farklı sebeplerle düşerek bu acı olaylara sebep oldu. Kazalar sonucunda toplamda 8 şehit verildi. Bu yıl yapılması planlanan Anadolu Kartalı Tatbikatı ise pistlerin bakım ve yenileme çalışmalarından dolayı iptal edildi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve talimatlarıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüpheli M.Z.'nin aracında yapılan aramada poşet içerisinde 55 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. M.Z. isimli şahıs tutuklandı.
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