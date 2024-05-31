Eskişehir'de Barlar Sokağı'nda Kimlik Kontrolü Yapıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Barlar Sokağı'nda Kimlik Kontrolü Yapıldı

Eskişehir\'de Barlar Sokağı\'nda Kimlik Kontrolü Yapıldı

Eskişehir'de polis ekipleri, 'Barlar Sokağı' olarak bilinen Vural sokak ve çevresinde yapılan uygulamada 164 kişi ve 4 aracın kimlik sorgusunu gerçekleştirdi. Kontroller sonucunda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

31.05.2024 12:38
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Eskişehir'de polis ekiplerince, 'Barlar Sokağı' adıyla bilinen Vural sokak ve çevrelerinde yapılan son uygulamada 164 şahıs ve 4 araca kimlik sorgusu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün saat 21.00 ila 02.15 saatleri arasında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Hoşnudiye mahallesinde bulunan Vural sokak ve çevrelerinde genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla denetim yapıldı. Umuma açık yerlerde alkol satış yasağı, müzik yayını yasağı saatleri, iş yerlerinin kapanış saatine uyma ve aranan şahısların yakalanması konularına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı toplam 4 ekip 10 personelle yapılan uygulamada 164 şahıs ve 4 araca kimlik sorgusu yapıldı. Gerçekleştirilen kontrollerin sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Barlar Sokağı'nda Kimlik Kontrolü Yapıldı - Son Dakika

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