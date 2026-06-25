Eskişehir'de Bebek Mama Nedeniyle Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eskişehir'de Bebek Mama Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Eskişehir\'de Bebek Mama Nedeniyle Hayatını Kaybetti
25.06.2026 00:23
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2,5 yaşındaki bebek, mama yedirilirken soluk borusuna mama kaçması sonucu hayatını kaybetti.

Eskişehir'de ailesi tarafından mama yedirildiği sırada soluk borusuna mama kaçan 2 buçuk yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Haknur Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 buçuk yaşındaki S.K.G. isimli erkek bebeğin, ailesi tarafından mama yedirildiği esnada nefesi kesildi. Fenalaşan bebek, ailesi tarafından kendi imkanlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan talihsiz bebek, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mamanın soluk borusuna kaçması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından polis ekiplerince ailenin evinde inceleme gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Sağlık, Bebek, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Bebek Mama Nedeniyle Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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