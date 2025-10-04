Eskişehir'de Bekçiye Baltalı Saldırı İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Eskişehir'de Bekçiye Baltalı Saldırı İddiası

Eskişehir\'de Bekçiye Baltalı Saldırı İddiası
04.10.2025 23:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bekçiye balta çektiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir bekçi personeli ve vatandaş arasında çıkan tartışmada, vatandaş bekçiye balta çekti.

Eskişehir'de Ertuğrulgazi Mahallesi Çalışanlar Sokak üzerinde edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir bekçi personeli ve vatandaş arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma yaşandı.

BEKÇİYE BALTA ÇEKTİ

Tartışmanın büyümesi sonucu taraflar arasında arbede çıktı. Olay sırasında bir şahsın bekçiye balta çektiği iddia edildi. Bekçi, şüpheli ile beraberindeki gruba biber gazıyla müdahale etti.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda Motorize Yunus Timi, ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. Balta çektiği öne sürülen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Muhabirlerin "Bekçiye baltayla mı saldırdın?" sorusunu üzerine şüpheli, "Kimse saldırmadı" dedi. Olayı yara almadan atlatan bekçinin şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Hukuk, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Bekçiye Baltalı Saldırı İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir anda bastırdı Çanakkale dolu yağışına teslim oldu Bir anda bastırdı! Çanakkale dolu yağışına teslim oldu
Hamas’ın kararıyla ilgili Trump’tan ilk sözler Netanyahu’ya da net emri var Hamas'ın kararıyla ilgili Trump'tan ilk sözler! Netanyahu'ya da net emri var
Süper Lig’in köklü ekibinde istifa şoku Başkan hemen devreye girdi Süper Lig'in köklü ekibinde istifa şoku! Başkan hemen devreye girdi
Kış lastiği uygulamasında kritik değişiklik Kış lastiği uygulamasında kritik değişiklik
Diyanet’te köklü değişim Erdoğan, Ali Erbaş dönemi kadrolarını görevden aldı Diyanet'te köklü değişim! Erdoğan, Ali Erbaş dönemi kadrolarını görevden aldı
Düğün salonundaki tartışmada silahlar konuştu Düğün salonundaki tartışmada silahlar konuştu!

23:54
Deniz Çoban’dan bomba iddia: Derbi tekrar edilebilir
Deniz Çoban'dan bomba iddia: Derbi tekrar edilebilir
23:17
Trump: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti, Hamas onay verdiğinde ateşkes derhal yürürlüğe girecek
Trump: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti, Hamas onay verdiğinde ateşkes derhal yürürlüğe girecek
23:11
Sergen Yalçın’dan Galatasaray taraftarına mesaj: Çok teşekkür ederim
Sergen Yalçın'dan Galatasaray taraftarına mesaj: Çok teşekkür ederim
22:49
Genç kadın, etek giydiği gerekçesiyle tanımadığı kadının saldırısına uğradı
Genç kadın, etek giydiği gerekçesiyle tanımadığı kadının saldırısına uğradı
22:38
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden büyük provokasyon Komandoların attığı slogan olay
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden büyük provokasyon! Komandoların attığı slogan olay
21:55
Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok
Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2025 00:03:02. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Bekçiye Baltalı Saldırı İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.