Eskişehir'de binlerce şüpheli sorgulandı, uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de binlerce şüpheli sorgulandı, uyuşturucu ele geçirildi

Eskişehir\'de binlerce şüpheli sorgulandı, uyuşturucu ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda bin 875 şüpheli sorgulandı. Uygulamalar sonucunda aranması olan 2 şahıs yakalanırken, uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca, denetlenen umuma açık yerlerde eksiklikler tespit edildi ve gerekli işlemler yapıldı.

19.05.2024 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polis ekiplerince bin 875 şüphelinin sorgulandığı uygulamalarda aranması olan 2 şahıs yakalanırken, uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 95 personel ve 1 Çevik Kuvvet Tim personelinin katılımıyla saat 21.00-23.00 arasında il genelinde uygulama yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmada bin 875 şüpheli sorgulanırken, 1 şüphelinin bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan arandığı, 3 şüphelinin ise yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Ayrıca 1 şüpheliden 10 extacy ve 4,80 gram bonzai, 1 başka şüpheliden de 0,67 ve 0,47 gr bonzai maddesi ele geçirildi. Çalışmalarda 38 umuma açık yerin denetlendiği ve 1 işletmede tespit edilen eksikler için gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de binlerce şüpheli sorgulandı, uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:15 Kongo’da darbe girişimi bastırıldı Ordu sözcüsünden vatandaşlara sükunet çağrısı Kongo'da darbe girişimi bastırıldı! Ordu sözcüsünden vatandaşlara sükunet çağrısı
14:08 Kanarya’da işler yolunda gitmiyor Derbiye çok eksik çıkacaklar Kanarya'da işler yolunda gitmiyor! Derbiye çok eksik çıkacaklar
13:10 Özgür Özel’den Anıtkabir yürüyüşünde Atatürk’e söz Özgür Özel'den Anıtkabir yürüyüşünde Atatürk'e söz
12:44 Atatürk portresini İstanbul’un farklı noktalarına bıraktılar Halkın tepkisi bakın ne oldu Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu
11:10 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak
14:13 Su altında panik anları Dalış sırasında depreme denk geldiler Su altında panik anları! Dalış sırasında depreme denk geldiler
12:24 Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu
12:11 Kreş sahibinden çocuklara dayak İşte dehşetin görüntüsü Kreş sahibinden çocuklara dayak! İşte dehşetin görüntüsü
11:39 Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı CHP’nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı! CHP'nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi
11:07 Şanlıurfa’da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu Şanlıurfa'da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu
11:04 Edirne’de Pakistanlıların rehin aldığı Hindistanlı kurtarıldı Edirne'de Pakistanlıların rehin aldığı Hindistanlı kurtarıldı
10:53 İngiltere’yi ayağa kaldıran olay Ünlü TV sunucusu küçük çocuğa cinsel istismardan gözaltına alındı İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Ünlü TV sunucusu küçük çocuğa cinsel istismardan gözaltına alındı
10:13 Bora Kaplan soruşturmasında sıcak saatler Gizli tanığın açıklamasıyla gözaltına alınan 7 kişi adliyede Bora Kaplan soruşturmasında sıcak saatler! Gizli tanığın açıklamasıyla gözaltına alınan 7 kişi adliyede
10:10 Özel hastanede skandal Hastaya para sorup 112 ekibini içeri almadılar Özel hastanede skandal! Hastaya para sorup 112 ekibini içeri almadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 14:55:43. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de binlerce şüpheli sorgulandı, uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement