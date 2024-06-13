Eskişehir'de Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Ailesini Öldüren Şahıs Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Ailesini Öldüren Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir'de bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşini ve ailesini evlerine aldıkları gerekçesiyle sokak ortasında tabancayla öldürdü. Cinayet zanlısı, gizlilik kararına rağmen evin adresini öğrenerek pusu kurmuş. Eşini öldüremeyen zanlı, adliyeye sevk edildi.

13.06.2024 18:49
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Eskişehir'de kızını ve torununu, boşanma aşamasındaki eşini evlerine aldıkları gerekçesiyle sokak ortasında tabancayla öldüren şahsın, gizlilik kararına rağmen evin adresini öğrendiği ve sabaha kadar bekleyerek pusu kurduğu öğrenildi. Eşini, sokağın köşesine çöp atmaya gittiği için öldüremediği belirlenen cinayet zanlısı, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de bugün sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Yanartaş Sokak'ta meydana gelen olayda, Osmaniye'den Eskişehir'e gelen Osman Nuri K., 31 yaşındaki kızı Merve Karabaş'ı ve 7 yaşındaki torunu Alp Ata Karabaş'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Boşanma aşamasındaki eşinin Eskişehir'e gelerek kızının yanında kalmasından dolayı cinayeti işlediği belirlenen şüpheli, olayın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Sırtlarına isabet eden 2'şer kurşunla hayatlarını kaybettiler

Olay yerinde hayatını kaybeden Merve Karabaş ve 7 yaşındaki oğlu Alp Ata Karabaş, Cumhuriyet Savcısı ve polis incelemelerinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Morgda yapılan ön incelemede, Merve Karabaş'ın ve oğlunun sırtlarına isabet eden 2'şer kurşunla hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Uzaklaştırma, tedbir ve gizlilik kararına rağmen olay gerçekleşti

Osman Nuri K.'nın eşi Hatice K.'nın, yaklaşık 1 ay önce boşanma davası açarak Eskişehir'e kızının yanına geldiği, ayrıca uzaklaştırma ve tedbir kararı da çıkarttırdığı öğrenildi. Hatice K.'nın aynı zamanda eşi Osman Nuri K.'nın nerede kaldığını öğrenmemesi amacıyla kızının ve torununun yaşadığı adrese gizlilik kararı çıkarttırdığı belirlendi. Gizlilik kararına rağmen adresi öğrenen Osman Nuri K.'nın gece yarısından sonra sokağa pusu kurduğu ve sabah 7.30 sularında evden çıktıklarında kapı önündeki otomobile kurşun yağdırdığı öğrenildi. Cinayet zanlısı Osman Nuri K.'nın eşi Hatice K.'nın ise sokağın köşesine çöp atmayı gittiği ve bu sayede de silahlı saldırıdan kurtulduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Osman Nuri K., Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle şüpheli adliyeye otopark girişinden alınırken, basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmedi.

Cinayete kurban giden anne ve oğlunun cenazelerinin yarın öğle namazına müteakip kılınacağı ve Eskişehir'de defnedileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Ailesini Öldüren Şahıs Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Ailesini Öldüren Şahıs Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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